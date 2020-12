Psg, Kean lancia la sfida a Icardi: “Quando tornerà darò il 100% ma sarà sana competizione”

Moise Kean si è preso il Paris Saint-Germain. L’attaccante italiano è stato protagonista anche delle ultime sfide dei parigini con una bella prova in Champions League contro il Manchester United ma anche di una rete nel più recente match contro il Montpellier in Ligue 1. Sono già 7 i gol in 12 gare considerando tutte le competizioni, un bottino molto buono che mette pressione anche a… Mauro Icardi. L’ex centravanti dell’Inter, infatti, sta recuperando dall’infortunio ma si troverà a giocarsi un posto da titolare proprio con il giovane italiano.

Kean: “Quando tornerà Icardi darò il 100% ma sarà sana competizione”

Come riporta Le10sport, Kean ha voluto parlare del suo ottimo momento ma anche di quella che sarà una battaglia con il collega di reparto per un posto in squadra: “Sono molto contento di giocare per il Psg, è una cosa grandiosa, spero di poter continuare a dare il 100% per i miei compagni di squadra, i tifosi e il club”, ha detto l’attaccante. “Qui ho l’opportunità di imparare ogni giorno al fianco di Neymar e Kylian Mbappé, due grandi campioni, e sono felice di giocare con loro”.

E ancora: “Mi sto adattando bene, spero di continuare così e di portare altri buoni risultati alla squadra. La Ligue 1 è un ottimo campionato, dove posso imparare molto da giovani di ottimo livello. La competizione con Icardi? Mauro è attualmente infortunato ma, per me, è uno dei migliori attaccanti del mondo. Penso solo a dare il massimo per la squadra. Quando Mauro tornerà, ci sarà una sana competizione, cercherò di dare il 100%”. Sul futuro: “Come ho detto, sono molto concentrato sul Psg. Penso solo a questo. Per me è importante essere in uno dei club più grandi del mondo, ma sono concentrato sui risultati. Poi non si sa mai cosa succederà, vedremo”, ha concluso Kean in merito al possibile ritorno all’Everton, squadra che ne detiene il cartellino.