Psg, Keylor Navas esalta Neymar: “È di un altro livello. Qui per vincere tutto…”

2-0 al Lille in trasferta, merito della doppietta di Neymar. Il brasiliano ha trascinato il Paris Saint-Germain e si dimostra ancora una volta decisivo per i francesi. Messe da parte le polemiche e i rumors di mercato, O’Ney pare aver riconquistato tutti.

Chi, sicuramente, non aveva bisogno di essere convinto sui mezzi del giocatore è Keylor Navas, portiere dei francesi ed ex Real Madrid che spesso in Spagna aveva giocato proprio contro di lui. Il numero uno della Costa Rica ha parlato a Telefoot proprio dell’attaccante e degli obiettivi stagionali del Psg: “Neymar? È un giocatore di un altro livello, di un altro mondo. Siamo molto felici di averlo nella squadra. Ci rende più forti, sappiamo che è determinato a dare tutto per la squadra e per raggiungere i traguardi importanti”, ha detto il portiere. “L’esperienza al Psg? Non sono venuto qui per divertirmi ma per lavorare con umiltà e vincere titoli”, ha concluso Keylor Navas.