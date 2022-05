Psg, Kimpembe ammette: “Scoperto del rinnovo di Mbappé alla tv”

Il difensore parigino conferma l'assoluta sorpresa ricevuta sul compagno

Sono state ore davvero movimentate in casa Paris Saint-Germain dove nel weekend Kylian Mbappé ha annunciato insieme al presidente Al Khelaifi di aver rinnovato il proprio contratto con la squadra. Niente Real Madrid come sembrava dove accadere ormai da settimane se non mesi. L'attaccante ha deciso di restare in Francia scegliendo l'amore per la propria "casa". Una decisione, quella del rinnovo, accolta con grande gioia ma altrettanta sorpresa da parte dei compagni come confermato dal difensore del Psg Presnel Kimpembe.