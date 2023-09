Psg, Kolo-Muani: “Bello tornare a casa, sono pronto a morire per questa maglia”

Ultimo arrivato al Psg e si sente già a casa. Sono queste le sensazioni che riporta Randal Kolo-Muani, attaccante giunto a Parigi dall'Eintracht Francoforte proprio poche ore prima della conclusione del mercato. E il calciatore conferma, non potrebbe essere più felice di così: "Questo è il club che seguivo sin da bambino, che ho sempre avuto nel cuore - ha dichiarato ai microfoni di Rmc Sport -. Poi Parigi è la mia città, come potevo non venire qui? Qui ci sono le mie radici ed è bello ritornarci, ora farò tutto il possibile per restare e dare una grande mano alla squadra. Non ho dubbi quando dico che sarei pronto a morire per questa maglia". Lo stesso Kolo-Muani ha fatto tanto per rendere realtà il trasferimento, perché il suo ex club non aveva alcuna intenzione di venderlo.