Psg, la certezza di Herrera: “Ecco quando vedremo il miglior Messi con noi”

Il centrocampista positivo verso la prossima stagione dei parigini

Redazione ITASportPress

Sprazzi di vero Lionel Messi in Francia. Nel poker del Psg al Montpellier, La Pulce è stata protagonista di una doppietta che fa ben sperare per il futuro. Una prossima stagione che, secondo il centrocampista Ander Herrera potrebbe essere quella giusta per vedere il sette volte Pallone d'Oro nel suo miglior stato.

Parlando a Prime Video Sport France, il centrocampista parigino ha voluto sottolineare alcuni aspetti del'adattamento di Messi alla Ligue 1 e alle nuova abitudini: "Si parla spesso dei gol che fa Messi, ma si dovrebbe fare anche per come fa giocare la squadra. Abbiamo la sensazione che quando abbiamo fretta gli diamo palla e lui ha la capacità di calmare il gioco. Contro il Montpellier è vero che ha segnato due gol e che ha giocato molto bene ma in generale siamo molto ottimisti dopo questa stagione di adattamento".

Herrera ha poi spiegato quando si vedrà 'il vero' Messi: "Penso vedremo il miglior Messi la prossima stagione. È un piacere giocare con lui e allenarsi con lui. È incredibile. Bisogna anche comprendere che dopo 20-25 anni a Barcellona non è facile cambiare club e nazione. Io l'ho fatto (dopo cinque anni allo United è passato al Psg). Non è facile cambiare le tue abitudini ogni giorno. Penso che abbia fatto bene durante la sua stagione di adattamento ma posso dire che siamo molto ottimisti per lui per la prossima stagione".