Psg, la frecciata di Al-Khelaifi a Mbappé… nell’annuncio di Gonçalo Ramos

Proprio le dichiarazion di Al-Khelaifi sono state lette, da molti, come un messaggio alla stella francese data ormai in rotta con l'ambiente e prossima all'addio: "Siamo molto felici di accogliere Gonçalo Ramos, il nuovo straordinario attaccante della famiglia del PSG. Gonçalo è un fantastico giocatore internazionale, è giovane, ha fame e lotterà per la squadra. Sono questi i tipi di giocatori che vogliamo per il nostro futuro e la nostra istituzione".