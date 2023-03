Psg, la moglie di Hakimi avvia pratica di divorzio

Travolto da una vicenda ancora tutta da chiarire che riguarda lo stupro di una donna 23enne, c'è tensione in casa Hakimi, terzino del Psg ed ex dell'Inter. L'attrice Hiba Abouk ha avviato le pratiche per divorziare dal calciatore. Come hanno riportato vari media francesi, questo procedimento è iniziato settimane fa, dal momento che il loro rapporto era in crisi a causa di visioni diverse della vita. E' davvero un momento difficile per il terzino marocchino.