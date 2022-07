Psg, la possibile partenza di Neymar fa discutere… Messi e Mbappé

Il futuro di Neymar al Paris Saint-Germain pare aver creato della tensione anche tra i compagni. In modo particolare tra Lionel Messi e Kylian Mbappé .

Il brasiliano non sembra più così incedibile per il club parigino e la condizione del giocatore nella rosa dei francesi sembra essere oggetto di discussione tra gli altri due big del reparto avanzato ed in generale dello spogliatoio.