Psg, la rabbia di Tuchel: “Uccidiamo i calciatori”

Il PSG gioca a Nantes domani in Ligue 1 a pochi giorni dalla trasferta a Istanbul di mercoledì in Champions League dove il club capitolino ha vinto 2-0. Si sfoga il tecnico Thomas Tuchel che ha criticato il ritmo frenetico imposto alla sua squadra dall’inizio della stagione . “Così uccidiamo i giocatori “, ha detto l’allenatore parigino. Non possiamo mai rifiatare perchè non abbiamo abbastanza tempo per prepararci. Senza preparazione, tutto è difficile. Non è una scusa, è la verità. Ad ogni partita, perdiamo un giocatore e non solo noi, possiamo guardare Liverpool, Bayern, City … Se continuiamo così, non ci saranno più giocatori a disposizione” , ha aggiunto il tecnico tedesco che ha perso Neymar in infermeria con Mauro Icardi, Leandro Paredes, Marco Verratti, Julian Draxler, oltre a Juan Bernat, infortunato da tempo.