PSG, la rivelazione di Bulka: “Di Maria non può vedere lo United, lo odia!”

C’eravamo tanto…odiati. Secondo le parole di Marcel Bulka, l’esperienza di Di Maria allo United dev’essere stata proprio un incubo per il talento argentino. Il portiere del PSG, considerato un vero e proprio talento del futuro, ha parlato ad un canale Youtube polacco chiamato Foot Truck: “Di Maria odia lo United, non ha buoni ricordi della sua esperienza a Manchester. E quando lo vede in tv cambia immediatamente canale”.

Parole che confermano quanto sia state negativa la sola ed unica stagione dell’argentino in Premier. In un anno di United, l’ex Real ha collezionato 27 presenze e 3 goal segnati. Davvero poca roba considerato l’immenso talento del giocatore che nel 2015 ha firmato per il PSG.