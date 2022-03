Psg, l’addio di Mbappé cambia il futuro di… Hakimi

Rumors per l'esterno marocchino i cui rapporti all'interno dello spogliatoio francese sarebbero davvero tosti

Ancora rumors e problematiche in casa Psg dove, dopo l'eliminazione dalla Champions League e la batosta subita contro il Monaco, il clima nello spogliatoio sembra essere piuttosto teso. Ad aggiungere ulteriore pepe ad una situazione già bollente, sono le recenti indiscrezioni secondo cui il possibile addio di Kylian Mbappé porterebbe malcontento in alcuni giocatori ed in modo particolare in Achraf Hakimi .

Come spiegato da RMC Sport, Hakimi ha legato parecchio con Mbappé e se il francese dovesse partite alla volta del Real Madrid, il marocchino si troverebbe "solo". L'ex Inter non avrebbe un buon feeling soprattutto con la parte sudamericana dello spogliatoio che lo "accusa" di avere un occhio di riguardo in campo soprattutto per la "sponda" francese della squadra. In tale ottica le parti addirittura non si parlerebbero.