Psg, l’annuncio dei tifosi: “Messi sarà ricoperto di fischi domenica”

Alcuni tifosi francesi del Psg hanno concordato di fischiare l'attaccante argentino Lionel Messi per essere uscito di scena presto dalla Champions League anche in questa stagione e per un altro motivo. “Lo fischiamo perchè passa troppo tempo senza lavorare sul campo. Non vogliamo che questo continui ” è il messaggio di alcuni ultras del Psg sui social. Il più acceso contro l'argentino è il gruppo di tifosi Collectif Ultras Paris che ha anticipato cosa farà nella prossima partita casalinga di domenica 19 marzo. I parigini ospiteranno il Rennes match del 28esimo turno di Ligue 1. Messi, 35 anni, è al PSG dal 2021. In due stagioni con l'argentino in organico, i parigini non sono mai riusciti ad accedere ai quarti di finale di Champions League. In questa stagione, il club della capitale francese è stato eliminato dal Bayern Monaco, perdendo contro la squadra tedesca in entrambe le partite. Messi non ha segnato nei 180' ed è risultato pericoloso sono in una circostanza.