Psg, le parole dell’addio di Messi: “Grazie al club per la grande esperienza”

L'attaccante Lionel Messi ha annunciato la sua partenza dal Psg. “Sono contento di aver avuto l'opportunità di rappresentare il Psg. Mi è piaciuto giocare per questa squadra accanto a giocatori così grandi. Voglio ringraziare il club per la grande esperienza e opportunità che mi ha dato di giocare a Parigi", ha detto Messi in un'intervista a ESPN. Messi ha giocato 74 partite per il PSG e ha segnato 32 gol in due stagioni. In precedenza è stato riferito che Messi potrebbe continuare la sua carriera nel club americano Inter Miami, nella squadra araba Al-Hilal o tornare al Barcellona.