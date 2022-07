Psg, le prime regole di Galtier: niente telefoni durante i pasti e niente ritardi

Nuovo inizio e nuove regole in casa parigina.

Redazione ITASportPress

In casa Paris Saint-Germain è ufficialmente iniziata la nuova era targata Galtier. Il mister, noto per i suoi metodi piuttosto duri e rigidi, non sta facendo mancare la disciplina fin dai primi giorni di ritiro. In tal senso, L'Equipe svela le prime regole del nuovo allenatore.

Da quanto si apprende, in casa dei parigini sarebbe arrivato il divieto di utilizzare i telefoni durante i pasti. Un primo modo per dettare appunto ordine e far capire ai calciatori come si dovrebbe comportare un professionista. Ma non solo. Secondo quanto si apprende, Christophe Galtier avrebbe introdotto anche nuove regole all'interno del gruppo squadra. Una di queste riguarda i ritardi agli allenamenti: severamente vietati. Infatti, chi arriverà dopo un certo orario se non avrà una buona motivazione sarà costretto a saltare la sessione.

Al momento "disciplina e collettivo" sono al centro del progetto di Galtier che sarà chiamato a trovare la strada giusta per portare il club a confermarsi in Ligue 1 e trionfare in Champions League.