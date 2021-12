Psg, l’entourage di Messi non è soddisfatto del lavoro di Pochettino…

Qualche "fastidio" nell'ambiente vicino al sette volte Pallone d'Oro

Che il feeling non sia ancora sbocciato sembra essere palese ma che ci sia addirittura del malconento è notizia di queste ore. Parliamo della situazione di Lionel Messi al Paris Saint-Germain e non tanto per i risultati, visto che il club è primo in campionato e in piena corsa per la Champions, quanto per il lavoro di Mauricio Pochettino. Secondo quanto si apprende da L'Equipe, infatti, l'entourage dell'argentino, e in generale le persone molto vicine a lui, non sarebbero affatto soddisfatte di come il tecnico dei parigini stia procedendo sia dal punto di vista tecnico sia da quello tattico.