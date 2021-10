Psg, Leonardo difende tutti: “Neymar criticato ingiustamente. Su Ramos e Pochettino…”

Il direttore sportivo dei francesi ha preso le difese di Pochettino e Neymar e ha parlato del "caso" Sergio Ramos

Redazione ITASportPress

Dopo la vittoria contro il Lille in campionato, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo ha colto l'occasione per rispondere a diverse critiche ricevute dai tesserati del club: su tutti il mister Pochettino e Neymar. Come riportato da RMC, il dirigente parigino ha preso le difese dell'allenatore e del campione brasiliano e si è poi soffermato anche sul "caso" Sergio Ramos, mai in campo dal suo arrivo a Parigi.

BASTA CRITICHE - "C'è gente che vuole fare bella figura parlando male del Psg", ha detto Leonardo. "Per questo voglio dire un po' a tutti di calmarsi. Ci vuole un po' di rispetto. Pochettino? Non stiamo giocando ancora al massimo come certamente vorremmo ma siamo primi in campionato e nel girone di Champions. Questo è un dato di fatto".

GIOCATORI - Parlando poi di Sergio Ramos: "Penso che in Spagna lo facciano di proposito a parlarne. Ma sappiamo esattamente cosa succede. Non c'è nessun caso. Sergio Ramos è un calciatore che è arrivato qui gratis e che ancora non ha avuto modo di giocare ma neanche di allenarsi col gruppo come avrebbe dovuto". Infine anche su Neymar dopo lo sfogo delle scorse ore: "Neymar è criticato ingiustamente. Si parla dei giocatori che fanno feste, ma se le facessero noi saremmo i primi a parlarne con i diretti interessati. Uno che fa feste non gioca bene come gioca Neymar".