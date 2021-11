Psg, Leonardo fa chiarezza: “Pochettino non ha chiesto di andare via. Su Zidane…”

Parla il direttore sportivo dei francesi

Tra Francia e Inghilterra è senza dubbio il tema del momento: Mauricio Pochettino . Il tecnico del Paris Saint-Germain è accostato da giorni al Manchester United o, in generale, viene dato per scontento in quel di Parigi. Una situazione che vede, di conseguenza, anche voci sul suo possibile addio con l'approdo di Zidane nella squadra di Messi e Mbappé.

A tal proposito, il club, nelle vesti del direttore sportivo Leonardo, ha voluto fare chiarezza smentendo categoricamente ogni possibilità di addio del mister argentino. Parlando ad AFP, il dirigente parigino ha detto: "Non vogliamo che Pochettino se ne vada. Lui non ha mai chiesto di andare via e nessun club ci ha contattato per lui", le parole di Leonardo. Poi sulle voci di contatti con Zidane: "Zidane? Abbiamo grande rispetto per lui, per quello che ha fatto da giocatore e allenatore, ma posso dire chiaramente che non c'è nessun contatto e non c'è stato alcun incontro con lui".