Psg, Leonardo furioso: “Mbappé positivo al coronavirus? Inaccettabile saperlo dai media…”

Il coronavirus colpisce anche Kylian Mbappé. Dopo i vari Neymar, Icardi, Di Maria e altri compagni, il Covid-19 arriva anche nella Nazionale francese con Pogba e poi appunto con l’enfant prodige. Una notizia che ha scosso l’ambiente del Paris Saint-Germain ed in modo particolare il direttore sportivo Leonardo estremamente irritato dall’aver appreso della situazione di un suo tesserato dalla stampa e non dalla Federcalcio francese.

Leonardo: “Inaccettabile sapere di Mbappé dai media”

Come riporta RMC Sport, Leonardo è andato su tutte le furie per le modalità con le quali la notizia si è diffusa e solamente in un secondo momento è arrivata ai vertici del club parigino, proprietario del cartellino di Mbappé, fino a quel momento impegnato in ritiro con la Francia. “Considero del tutto inaccettabile che il Psg apprenda dalla stampa di un test positivo sul coronavirus da uno dei nostri giocatori”, ha detto il ds parigino. “Nessuno della Federcalcio francese ci ha informato di questo. Mbappé è a casa e lo abbiamo scoperto da soli. Tutti ora ci fanno da maestri e ci danno lezioni sui nostri calciatori ma non comunicare con il club è irrispettoso. Non abbiamo parlato con nessuno. Abbiamo parlato solo con Kylian e ci siamo mossi da soli per scoprire tutto. Questo è inaccettabile“.

