Psg, Leonardo gela Zidane: “Mbappé? Non si muove, resta al 100%”

Non è certo un mistero che Kylian Mbappé sia l’oggetto del desiderio del Real Madrid e del suo tecnico Zinedine Zidane. L’allenatore, alla vigilia della gara di Champions League con il Paris Saint-Germain, ha apertamente ammesso di essere innamorato dell’attaccante francese. Mbappé, tuttavia, è destinato a rimanere solamente un sogno per i blancos, almeno stando a quanto dichiarato dal direttore sportivo dei parigini Leonardo a RMC Sport.

INTOCCABILE – “Non so cosa abbia detto Zidane, non ho sentito. L’unica cosa certa è che Mbappé resterà qui al 100%: è un nostro giocatore e non si muove. Il rinnovo di contratto? Vedremo”.