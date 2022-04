PSG, Leonardo libera Donnarumma che andrà alla Juventus

Un portiere è di troppo al PSG e l'italiano va via in prestito

Al PSG il solo campionato vinto non basta. La Champions League è sfuggita nuovamente nonostante Messi e Donnarumma. Sul portiere italiano ci sono perplessità visto che la stagione è stata tutt'altro che esaltante. Il dg Leonardo comunque ha una patata bollente in mano e riguarda il ruolo di portiere. Bisogna scegliere in fretta se confermare Keylor Navas o Gianluigi Donnarumma. Il primo ha 35 anni, il secondo 23. Tocca al dirigente del club dell’emiro del Qatar prendere posizione, visto che finora l’allenatore Pochettino ha preferito non schierarsi, facendo giocare 24 partite a Navas, 22 a Donnarumma.

SCADENZA CONTRATTO - Navas ha rinnovato il contratto un anno fa, fino al 2024. Donnarumma ha firmato a luglio scorso fino al 2026 per 7 milioni netti, ma è arrivato a zero euro, per cui rappresenta un potenziale incasso netto di un centinaio di milioni. Navas, guadagna circa 10,5 netti bonus compresi a stagione. A Parigi sostengono che alla fine partirà Donnarumma che non è nelle grazie dello spogliatoio dove a dettare legge è proprio Navas. Ipotesi prestito, magari in Italia, per il portiere della Nazionale che andrà molto probabilmente alla Juventus.