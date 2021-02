Psg, Leonardo mette fretta a Mbappé: “Rinnovo? Tempo di prendere una decisione. Su Di Maria e Neymar…”

Intervistato dai microfoni di France Bleu Paris, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo ha fatto il punto sulla situazione del club francese in merito ai rinnovi delle stelle parigine, su tutte, quello di Kylian Mbappé. Il brasiliano ha poi parlato anche degli altri calciatori del club di Ligue 1 come Di Maria, Neymar e Draxler.

Psg, Leonardo mette fretta a Mbappé

“Il rinnovo di Mbappé? Ormai ne parliamo da tempo del suo contratto e del rinnovo. Penso stia per arrivare il momento di prendere una decisione, deve arrivare il momento in cui le parti si dovranno esprimere sulle rispettive visioni del futuro. C’è comunque un buon dialogo”.

Oltre alla stellina francese, il direttore sportivo Leonardo ha commentato anche la situazione legata a Neymar: “Stiamo parlando anche con il suo entourage. Siamo a buon punto, così come per Di Maria e Bernat (in scadenza a giugno 2021 ndr): la nostra volontà è quella di rinnovare tutti e quattro i nostri giocatori. Anche Draxler è un elemento importante per la nostra squadra: vedremo”.