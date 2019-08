Psg, Leonardo: “Neymar non è fuori rosa, e non ci sono trattative in stato avanzato”

La questione Neymar tiene il mondo del calcio sulle spine, in questi giorni non si parla che del suo possibile ritorno in Spagna, sponda Barcellona o Real Madrid. Allora il Paris Saint-Germain esce allo scoperto con Leonardo, il direttore dell’area tecnica, a RMC Sport: “Attualmente è infortunato? È tutto molto semplice: lui è stato monitorato dai migliori medici ad inizio stagione e possiamo dire che è completamente guarito. Infatti, non è fuori rosa, sta seguendo un piano di recupero personalizzato, e non dimenticatevi che il suo contratto scadrà fra tre anni. Dobbiamo sistemare ogni cosa affinché ritorni al più presto”.

Sugli striscioni esposti nei suoi confronti, poco carini: “Ha commesso degli errori. Non lo conoscevo, ma con il passare dei giorni sto imparando a conoscerlo e penso sinceramente che sia un bravo ragazzo, oltre che un giocatore straordinario”.

Sul possibile addio: “Ci sono delle discussioni in atto sul suo futuro, come sapete, ma nulla in stato avanzato”.