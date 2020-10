Psg, Leonardo pizzica Tuchel: torna di moda… Allegri

Clima tesissimo in casa Paris Saint-Germain. Ancora scintille tra il direttore sportivo Leonardo e il tecnico Thomas Tuchel. Dopo il 6-1 rifilato dai parigini all’Angers, il dirigente ha voluto lanciare un chiaro messaggio al proprio allenatore che, di recente, aveva lamentato alcune carenze in ottica calciomercato.

Leonardo e Tuchel nervi tesi: rispunta Allegri

“Io e il club non abbiamo gradito le dichiarazioni di Tuchel”, ha affermato senza giri di parole Leonardo. “Vogliamo lavorare con persone che siano felici di essere qui. Se decidi di restare, rispetti le decisioni del club. Vista la situazione attuale, è qualcosa di imbarazzante”. Dichiarazioni pesanti che mettono sempre più in bilico la posizione dell’allenatore che già in passato non aveva avuto il massimo del feeling con il direttore sportivo brasiliano.

Parole che, alla luce dei fatti, potrebbero anche fare da preludio all’addio di Tuchel. In tal senso, potrebbe prendere di nuovo corso l’ipotesi Massimiliano Allegri, già da tempo accostato al Psg.