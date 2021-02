Psg, Leonardo si esprime sul futuro di Moise Kean

Intervistato dai microfoni di France Bleu Paris, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo ha fatto il punto sulla situazione del club francese in merito al futuro di Moise Kean, attaccante classe 2000 in prestito secco dall’Everton lo scorso ottobre. “L’unica formula possibile di avere Kean era il prestito. Oggi è difficile dire quale sarà il suo futuro, vedremo verso la fine della stagione. Oggi è molto complicato sapere come andrà, ma Kean avrà certamente un grande futuro dinanzi a sé”. L’ex Juventus è un talento che però sembrava essersi perso, dopo un primo anno con più ombre che luci in Inghilterra con la maglia dell’Everton e le esclusioni per motivi disciplinari insieme a Nicolò Zaniolo con l’Under 21 nel 2019. Adesso invece Moise Kean sta letteralmente esplodendo con la maglia del PSG, facendo aumentare i rimpianti della Juventus per un talento del vivaio forse sacrificato troppo in fretta in nome delle plusvalenze.