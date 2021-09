Psg, Leonardo trattiene Mbappé: “Non vedo un suo addio a fine stagione”

Parla il dirigente parigino sul futuro dell'attaccante

COL REAL - Parole piuttosto dure nei confronti di Leonardo per il Real Madrid che fino all'ultimo pare aver provato a strappare il gioiello francese ai parigini: "Non siamo stati contenti del comportamento del Real Madrid. Avviare trattative per uno dei migliori calciatori al mondo nell'ultima settimana di mercato ha generato una situazione che non ci è piaciuta", ha dichiarato il dirigente. "Siamo stati chiari per quanto riguarda la nostra posizione circa l'offerta. Non era sufficiente, essendo più bassa di quanto avevamo sborsato. L'ultima offerta di cui hanno parlato, poi, non è mai arrivata".