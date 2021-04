PSG, Leonardo: “Tutti i club sono in difficoltà ma la Superlega è inconcepibile”

Anche il club parigino non è entrato nel progetto di Agnelli e Perez

Il direttore sportivo del PSG Leonardo ha parlato del fallimento della Superlega, progetto di 12 club europei portato avanti da Agnelli e Perez: "Ci è stato offerto di diventare uno dei club fondatori del nuovo torneo, ma il presidente Nasser Al-Khelaifi, ha rifiutato. Siamo molto orgogliosi di lui. Nel tempo ha fatto un ottimo lavoro ed è vero che in questa decisione ha assunto una posizione di leadership molto importante. Credo che abbia seguito i suoi valori e quelli del club. Come risultato di questa situazione, è diventato presidente dell'Associazione dei club europei (ECA ndr). Questo è il riconoscimento di una persona con cui puoi collaborare non solo ora, ma anche in futuro, perché il calcio sta attraversando tempi duri. È difficile per tutti, PSG compreso, ma questo non è un buon motivo per rompere il solito schema" afferma Leonardo.