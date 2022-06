Psg, linea dura di Campos per gli esuberi: isolamento e fuori rosa. Rischia anche Icardi

Si cambia al P aris Saint-Germain . Con il nuovo ds Luis Campos , il club è al lavoro per preparare la rosa per la prossima stagione che non dovrà più avere solo figurine, come anche spiegato di recente dal patron Al-Khelaifi. Dichiarazione che fa capire come nelle intenzioni della società ci sia quella di liberarsi di tutti quei calciatori non più utili alla causa.

I calciatori in esubero e che si opporranno alle scelte sul mercato del club verranno isolati e messi fuori rosa. Per il dirigente non sarebbe una novità assoluta tale comportamento. Già in passato, infatti, ai tempi del Lille, diversi calciatori, tra cui il difensore Julian Palmeri, si erano lamentati del modus operandi dell’attuale dirigente parigino, spiegando come i giocatori indesiderati venivano trattati decisamente male: allontanati dal gruppo principali, costretti a cambiarsi in un altro spogliatoio e privati del posto auto, il tutto per convincerli a partire quanto prima.