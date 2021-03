Psg, lo sfogo di Paredes: “Mio trasferimento qui un fallimento? Chi parla non sa nulla. E sul futuro di Messi…”

Intervenuto ai microfoni del Journal Du Dimanche, Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain, si è soffermato sull’attualità in casa parigina ed in modo particolare sulle voci sul suo impatto fallimentare in terra francese dopo l’approdo dallo Zenit avvenuto nel 2019. Tra i temi affrontati dall’argentino anche il potenziale arrivo di Messi nella prossima stagione.

A tutto Paredes

“Quelli che hanno parlato del mio trasferimento come un fallimento sono stati ingiusti”, ha esordito Paredes in riferimento al suo passaggio dallo Zenit al Psg avvenuto nel 2019. “Oggi c’è un nuovo allenatore che mi dà molta fiducia e libertà nel gioco. Con lui faccio quello che so fare meglio. Ultimamente mi sento a mio agio e do di più alla squadra. Il periodo di adattamento al Psg non è stato facile, è vero. Ma guardando dall’esterno, non si può immaginare le difficoltà associate all’integrazione in un team che c’è già. Le persone criticano ma la verità è che non sanno nulla“.

Infine un pensiero sul futuro di Messi: “Mi hanno chiesto di non parlarne più – ha rivelato Paredes -. Alcune persone hanno percepito le dichiarazioni che ho rilasciato in passato come una mancanza di rispetto nei confronti di Messi. Non era mia intenzione: Lionel deciderà con tranquillità cosa vorrà fare in futuro al termine di questa stagione”.