Psg, Lucas Hernandez: “Nato a Marsiglia ma farò di tutto per vincere qui”

L'ex Bayern Monaco, infatti, tempo fa aveva avuto parole importanti per l'OM, squadra per altro della città dove è nato e per cui faceva il tifo da piccolo, che vanno in constrasto con la rivalità col Paris Saint-Germain. A L'Equipe, il fratello di Theo ha spiegato: "Sono nato a Marsiglia, è vero, ma non posso farci niente. Non ho mai neppure giocato al Marsiglia ma so cosa significa ora per i tifosi del Psg e li capisco. Sono pronto a dimostrare il meglio ai tifosi parigini".