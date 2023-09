Psg, Luis Enrique: “Cori omofobi? Come club siamo contro ogni discriminazione”

L'allenatore pensa per sé e la squadra: "Ci allontaniamo da ogni tipo di discriminazione, non le condividiamo e le condanniamo"

ICORI: L'allenatore ne ha parlato in conferenza stampa: "So che questo è un argomento che genera diverse polemiche. L'unica cosa che voglio e mi sento di dire è che il club, la direzione sportiva, lo staff, siamo tutti contro qualsiasi tipologia di discriminazione. Si dice che il calcio sia il riflesso della società di un determinato paese. Non so quanto sia vero. In ogni caso, ripeto, il nostro messaggio è molto chiaro: noi siamo contro ogni atto che comporti violenza e discriminazione" ha puntualizzato Luis Enrique. Intanto la Lega potrebbe aprire un'indagine sull'accaduto e poi focalizzarsi sugli insulti dei tre giocatori parigini che rischiano una squalifica e una multa.