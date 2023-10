PSG, Luis Enrique pensa già al mercato: in tre verso l’addio a gennaio

Secondo quanto riportato da LeParisien, i campioni di Francia starebbero infatti già pensando al mercato invernale, sia sul fronte entrate che su quello uscite. L’obiettivo è assicurarsi un esterno sinistro , ma per realizzarlo servirà sfoltire la rosa. Luis Enrique avrebbe allora già espresso parere favorevole alla partenza di Layvin Kurzawa , terzino sinistro di ruolo, tesserato per il Paris dal 2015, ma mai utilizzato in stagione.

Valigie pronte anche per Carlos Soler . Il centrocampista offensivo spagnolo, arrivato a Parigi dal Valencia nell’estate 2022, ha finora giocato solo qualche spezzone con Luis Enrique, che non lo ritiene funzionale al progetto.

Discorso simile per l’attaccante classe 2002 Hugo Ekitike: il francese ex Stade Reims, già in procinto di partire la scorsa estate, è chiuso dall’agguerrita concorrenza in avanti. Il PSG cerca acquirenti a titolo definitivo.