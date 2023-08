Psg, Luis Enrique: “Siamo stati ‘coraggiosi’, poi c’è un giovane che amo…”

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore ha fatto i complimenti alla squadra per il "coraggio" mostrato. Poi due parole sul giovane Zaïre-Emery

Luis Enrique ha parlato della sfida contro il Lens vinta per 3-1 dal Psg. Una vittoria che sgonfia le polemiche dopo due pareggi consecutivi. L'allenatore si è mostrato particolarmente soddisfatto della prestazione dei suoi, ammettendo anche la bravura degli avversari: "Quello che mi è piaciuto di più di questa partita è l'audacia dei giocatori, il loro coraggio di giocare - ha dichiarato l'allenatore -. Vorrei fosse sempre così. Il Lens ha passato molto alto e sono bravi a farlo, ma i complimenti vanno ai miei giocatori che con coraggio si sono portanti in avanti". Successivamente, il tecnico ha parlato di un talento che lo ha piacevolmente sorpreso: "Zaïre-Emery, lo adoro, è un diamante grezzo. Lo dico senza alcun dubbio, perché è un giocatore incredibile. Ha solo 17 anni ed ha letteralmente tutto per diventare uno degli elementi più importanti della squadra. Che tecnica...".