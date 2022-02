Psg, Marquinhos: “Ecco come proviamo a convincere Mbappé a restare”

Le parole del difensore e capitano parigino

Saranno settimane bollenti in casa Psg con gli impegni di Ligue 1 ma soprattutto di Champions League dove i parigini saranno chiamati al doppio difficile confronto contro il Real Madrid. Due gare che potrebbero dire tanto anche in chiave mercato con il futuro di Kylian Mbappé in bilico proprio tra Parigi e la capitale spagnola. A tal proposito ha parlato il difensore brasiliano Marquinhos, capitano dei francesi, ai microfoni di Telefoot sottolineando come tutto il gruppo vorrebbe tenersi stretto il giovane attaccante.