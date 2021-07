Psg, Mbappe chiede che nel rinnovo si inserisca opzione Real Madrid

Il contratto dell'attaccante scade nel 2022

L'attaccante del PSG Kylian Mbappé non ha ancora rinnovato con il Psg (contratto in scadenza nel 2022) ed è corteggiato dal Real. Se la punta francese dovesse lasciare Parigi, Cristiano Ronaldo potrebbe diventare il partner d'attacco di Neymar (che ha già fatto il suo endorsement : "Sono stato in squadra con grandi campioni come Messi e Mbappé, ma non ho ancora giocato con Ronaldo"), magari in cambio di Icardi. Cristiano però a meno di clamorosi cambi di rotta dovrebbe restare a Torino. Nel frattempo Mbappé continua le trattative con il club parigino del rinnovo del contratto. Secondo Marca, il calciatore è pronto a rinnovare l'accordo a determinate condizioni: l'attaccante richiede l'inclusione nel contratto di un'opzione che gli permetta di andare al Real Madrid per un compenso stabilito. Mbappé dopo il rigore sbagliato contro la Svizzera, deve riscattarsi in Champions. La scorsa stagione, il 22enne ha giocato 47 partite con il PSG, segnato 42 gol e realizzato 11 assist.