Psg, Mbappè dice no all’addio di Messi e il club riflette

Il fuoriclasse argentino vorrebbe il Barcellona ma non c'è ancora l'accordo

L'attaccante del Psg Kilian Mbappè non vuole che Lionel Messi lasci la squadra a fine stagione, riferisce Sport.es. L'attuale contratto del campione del mondo con il club parigino è valido fino a giugno 2023. L'argentino vorrebbe tornare al Barcellona ma non c'è ancora un accordo con il club catalano. La dirigenza del Psg cercherà di convincere Messi e conserva anche speranze per un prolungamento del contratto con il 35enne argentino. La spinta di Mbappé potrebbe rivelarsi decisiva.