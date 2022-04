Psg, Mbappé e il feeling con Neymar e Messi: “Peccato sia arrivato tardi…”

Il francese dopo il 6-1 in Ligue1

Sei reti per il Psg contro il Clermont che portano la firma di Neymar e Kylian Mbappé. Tre gol a testa per i due fuoriclassi ma anche ben tre assistenze per Lionel Messi. Un'intesa che, sul finire della stagione, sa tanto di rimpianto come lo stesso attaccante francese ha ammesso alla fine della gara ai microfoni di Canal Plus.