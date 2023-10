Psg, Mbappé esulta e scatena la polemica: “Perché ho fatto così? Vi spiego…”

POLEMICA: Le critiche si sono innalzate successivamente alle dichiarazioni di un noto giornalista de L'Equipe, che così aveva definito le gesta dell'attaccante: "Un capitano della Nazionale francese non dovrebbe fare cose del genere...". La riposta dello stesso Kylian Mbappé non si è fatta attendere ed è stata dura e diretta, come tutti se la aspettavano d'altronde. "Beh, certo, avrei dovuto anche cantare con loro quando hanno insultato il mio compagno di squadra (Hakimi, ndr). Alcuni non hanno davvero mai messo piede su un campo di calcio, indipendentemente dal livello…" ha concluso il francese rispondendo alle polemiche. Dopo aver segnato il terzo gol su ribattuta da rigore, Mbappé si era avvicinato agli spalti dei tifosi avversari facendo segni come "Non vi sento" e indicato il numero tre con le dita della mano.