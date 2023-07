Fulmini e tempesta in casa Psg ed è ancora Kylian Mbappé a generarle. L'intervista concessa a France Football ha scatenato l'ennesimo terremoto in casa parigina con il patron Al-Khelaifi che si sarebbe definitivamente stufato.

L'attaccante francese ha messo in dubbio il suo futuro al Psg ma ha anche commentato in malo modo alcune situazioni legate ai risultati sportivi della squadra. In particolare a far arrabbiare il presidente dei parigini un passaggio nel quale il giocatore si è lasciato andare nel dire: "Voglio vincere la Champions. [...] Giocare al Psg non mi aiuta. È un club che divide, una squadra che divide".