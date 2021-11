Psg, Mbappé non è convinto: “Vinciamo, ma non stiamo giocando bene”

Parla l'attaccante dei parigini dopo la vittoria contro il Bordeaux

Una vittoria che non soddisfa appieno l'ambiente parigino, quella ottenuta contro il Bordeaux per 2-3. La conferma arriva da una delle sue stelle, Kylian Mbappé che, intervenuto ai microfoni di Canal+ a fine partita, ha storto il naso riguardo alla prestazione messa in campo dai suoi.

Andato in gol dopo la doppietta di Neymar, l'enfant prodige ha parlato così del match e del momento della formazione di Pochettino: "Da 0-3 a 2-3? Ci siamo deconcentrati, nel finale di partita ci siamo fatti rimontare due gol. Conosciamo le nostre qualità, dobbiamo rimanere concentrati fino a fine partita. Abbiamo creato delle occasioni importanti, abbiamo mostrato la nostra qualità. Non è ancora abbastanza per la squadra che siamo, ma stiamo migliorando giorno dopo giorno."

Poi ancora sul gioco del Psg e le critiche ricevute di recente: "Penso che le critiche sul nostro gioco vadano rispettate. Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. Anche io penso che in questa fase non stiamo giocando molto bene, ma è anche vero che riusciamo a vincere. Continueremo a lavorare perché la forza sta nel lavoro. Dobbiamo migliorare ma non credo che adesso ci sia motivo per preoccuparsi".