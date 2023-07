Psg, Mbappé: “Non importa con chi gioco, io penso solo a vincere”

A fronte delle clamorose voci di mercato che lo vedono protagonista, Kylian Mbappé si è espresso sul futuro e toccato diversi temi che lo riguardano. Il calciatore ha concesso un'intervista a FranceFootball dove ha parlato delle sue ambizioni: "Non mi importa con chi gioco o che maglia indosso, io penso solo a vincere. Non mi accontento mai, sono fatto così, ho sempre fame di vincere e questa è parte della mia natura. Il mio obiettivo per la prossima stagione è vincere la Champions League". Ha così concluso l'attaccante del Psg, il quale è stato abile a non lasciare alcuna traccia riguardo il possibile trasferimento al Real Madrid tanto chiacchierato nelle ultime settimane. O riguardo il rinnovo con i parigini sempre più improbabile.