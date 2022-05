Psg, Mbappé ora fa anche il mercato: vuole due calciatori

Dopo il rinnovo, l'attaccante potrebbe avere anche voce in capitolo sugli acquisti del club

L'attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ha rinnovato nelle scorse ore il proprio contratto col club fino al 2025. Cifre folli per fargli proseguire la carriera in Francia ma anche, probabilmente, maggiore rilievo su qualche scelta relativa ai compagni di squadra.

Sembra far intendere questo Le Parisien, citato dalla Bild , a proposito della volontà dell'attaccante di "fare il mercato" per la prossima annata. Da quanto si apprende, Mbappé avrebbe chiesto ben due calciatori: si tratta di due francesi, il centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni e dell'esterno del Barcellona Ousmane Dembelé .

Addirittura pare che la società parigina si sia già portata avanti per portare a termine entrambe le trattative. Per il giocatore blaugrana ci sarebbe già stato un primo approccio mentre col secondo, addirittura un potenziale sì di gradimento. Su Tchouameni va poi aggiunto che sarebbe uno sgarbo al Real Madrid che da tempo lo segue in vista della prossima stagione.