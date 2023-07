Psg, Mbappé renderà noto il suo futuro nei prossimi giorni

Kylian Mbappé romperà gli indugi nei prossimi giorni o, quantomeno, entro la fine di luglio. Ne è certo il quotidiano spagnolo Sport, che in occasione della tour estiva Psg in Giappone prevede che arriverà la decisione definitiva dell'attaccante. In particolare dovrebbe essere il 22 il giorno in cui verremo a conoscenza del futuro del fuoriclasse. Perché il francese ha deciso di non rinnovare fino al 2025 e di restare un altro anno per poi liberarsi a zero il prossimo giugno. Possibilità che gli è stata negata dai vertici del club, i quali puntano a rinnovarlo e hanno un piano per riuscirci ma di certo non vogliono perderlo a parametro zero. Dunque, o rinnova o si trova un'altra squadra già quest'estate.