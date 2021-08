PSG, Mbappé rifiuta biennale con ingaggio più alto di Messi e Neymar

Il campione del mondo ha già rifiutato due proposte del club parigino. Intende rimanere padrone del suo destino. Il Real Madrid sicuramente sarà il prossimo club di Mbappe

Il Real Madrid ha tentato di ingaggiare l'attaccante del PSG Kylian Mbappé fino all'ultimo giorno del calciomercato estivo. Ultimo affondo da 200 milioni di euro per il francese, ma il club parigino ha rifiutato di liberare l'attaccante. Secondo Le Parisien, il ds Leonardo ha avviato un colloquio con il calciatore per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2022. Il PSG ha offerto a Mbappé un biennale a 45 milioni di euro più di quanto guadagnano Neymar e Messi ma ha detto di no. Il PSG ha vinto la prima battaglia ma sicuramente perderà la seconda perchè appare chiaro che l'attaccante francese andrà a parametro zero al Real Madrid.