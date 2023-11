Psg, Mbappé rinuncia ad un super bonus per lasciare il club nel 2024

È ancora da scoprire il futuro di Kylian Mbappé . L'attaccante è stato ad un passo dal lasciare il Psg in estate. Per questo motivo messo fuori rosa dal club parigino e poi reintegrato solo al termine della stagione. Il timore è che possa salutare a parametro zero e andare dai rivali del Real Madrid. Una possibilità che, secondo quanto riportato da RMC Sport , non fa più paura a Parigi.

RIUNIONE: Perché prima di tornare a disposizione di Luis Enrique pare che il calciatore ed i suoi agenti abbiano tenuto un incontro con i piani alti del club. L'oggetto? Discutere dei progetti riguardanti il futuro e raggiungere una posizione d'intesa valida per entrambe le parti in gioco. Secondo la fonte Kylian ha reso note le sue intenzioni di lasciare il Psg per trasferirsi al Real Madrid e di volerlo fare da free agent. Così, si è giunti ad un accordo che prevede la rinuncia di parte dei bonus che il club francese gli deve, cioè una somma che si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Non è ancora certo che Mbappé si trasferisca a Madrid la prossima estate ma c'è una buona possibilità che ciò accada. Lo stesso anche per diverse pretendenti in Premier League.