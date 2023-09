Psg, Mbappé rispetta gli accordi e rifiuta bonus fedeltà da 100 milioni

Kylian Mbappé non rimarrà a Parigi e il Psg non si opporrà. Il calciatore ha informato il club della sua intenzione di lasciare il club il prossimo giugno 2024, quando il suo contratto sarà ufficialmente scaduto e lui libero di scegliere la sua prossima squadra (Real Madrid?). Dopo un continuo tira e molla, i parigini hanno accettato la decisione dell'attaccante e giunto ad un accordo riguardo i bonus fedeltà che Kylian riceverà in quest'ultimo anno sotto la Tour Eiffel. E lo stesso ha rispettato i patti. Come riporta L'Équipe, Mbappé ha rifiutato un bonus pari a 100 milioni di euro che gli toccava il primo di settembre. I soldi rimarranno quindi nelle tasche del club. Un buon modo per annunciare un addio "consensuale".