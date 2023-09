Psg, Mbappé saluta Verratti: “Uno dei compagni migliori. Mi mancherai amico”

L'attaccante del Psg Kylian Mbappe ha reagito dopo la partenza del centrocampista Marco Verratti per il Qatar all'Al-Arabi club con cui ha stipulato un contratto di tre anni. Secondo addetti ai lavori l'importo della transazione sarebbe stato di 45 milioni di euro. “Un giocatore e una persona eccezionale. È stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni. È stato un grande piacere. Il tuo tempo qui non sarà mai dimenticato. Uno dei migliori giocatori che abbia mai visto. Grazie amico mio, mi mancherai moltissimo", ha scritto Mbappe sui social network.