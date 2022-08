Psg, Mbappé segna dopo 8 secondi, Galtier svela: “Schema preparato in allenamento”

Nella terza giornata di Ligue 1, il Paris Saint-Germain ne ha rifilato sette al Lille vincendo ancora in campionato. Messi e compagni non hanno voluto lasciare alcuna speranza ai propri avversari e per mettere le cose in chiaro sul tipo di serata che sarebbe stata hanno deciso di segnare subito. Dopo appena 8 secondi .

Un'azione da manuale che non è arrivata per caso. Intervistato dai canali ufficiali del club parigini, infatti, mister Galtier ha voluto raccontare anche qualcosa in più sul gol lampo di Mbappé spiegando che sia stata una mossa non casuale: "Sì, è stata una serata meravigliosa. Sono molto contento ovviamente della vittoria, ma anche del lavoro, sia individuale che collettivo. I giocatori si sono divertiti molto. Gol a otto secondi dal fischio d'inizio? Era una combinazione lavorata e studiata. L'abbiamo praticata in allenamento e ovviamente, quando ci riesce in otto secondi, è una bella soddisfazione. Congratulazioni ai miei giocatori per aver osato provare questo con successo! Sono contento della partita, ma stiamo già pensando alla prossima".