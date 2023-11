PSG, Mbappé segna una tripletta ma Luis Enrique afferma: “Non sono contento…”

Kylian Mbappé è sempre il trascinatore del PSG. Il fuoriclasse francese ha infatti deciso la sfida contro il Reims realizzando una tripletta. L'allenatore spagnolo Luis Enrique, però, non è felice: "Non sono contento di Kylian Mbappé. Sui gol non ho niente da dire, ma può aiutare la squadra anche in un altro modo. Prima gli parlerò, ma sono conversazioni private. Kylian è uno dei migliori giocatori del il mondo, ma vogliamo di più. Questo è un po' il nostro obiettivo, non accontentarsi e cercare che Kylian partecipi ancora di più a molte azioni del gioco".