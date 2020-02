Psg, Mbappé sempre più leader: è l’unico giocatore ad aver segnato in tutte le competizioni

Kylian Mbappé da record. Il giovane attaccante del Paris Saint-Germain si conferma protogonista a suon di gol e prestazioni convincenti.

Nel 6-1 rifilato dai suoi al Digione, una rete gli ha permesso di siglare un record, fin qui speciale. Mbappé, infatti, è diventato l’unico giocatore del Paris Saint-Germain ad aver centrato il bersaglio in tutte le competizioni disputate dal club nella stagione 2019-2020. Il francese ha segnato in Coppa di Francia, Coppa di Lega, in Champions League, in Ligue 1 e nella Supercoppa di Francia (Trophée des Champions).

Nonostante i presunti malumori con il tecnico Tuchel, Mbappé si è dimostrato ancora una volta decisivo per i suoi.