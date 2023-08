Psg, Mbappé stasera in campo contro il Tolosa

Pare risolversi così una delle telenovele di mercato più lunghe ed imprevedibili della storia del calcio. Kylian Mbappé ha fatto pace con il Psg, pur mantenendo la sua posizione di non rinnovare il contratto, e tornato in squadra a pieno regime. L'attaccante è tornato ad allenarsi con i compagni da diversi giorni ormai e, come confermato dallo stesso club, è stato inserito tra i convocati per la sfida di campionato contro il Tolosa di questa sera. Il francese potrebbe quindi scendere in campo da titolare o a partita in corso, firmando così la sua prima presenza in stagione. A questo punto, l'addio è rinviato a data da destinarsi e il Real Madrid deve attendere.